Справа Гандзюк: під будинком Ігоря Павловського запалили фаєри (фото)

Координатор C14 стверджує, що у домі Павловського згоріла проводка.

Радикали націоналістичної організації C14 прийшли під будинок Ігоря Павловського, якого ЗМІ назвали посередником між замовником та виконавцями смертельного нападу на активістку та посадовця Катерину Гандзюк.

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Фото з акції було оприлюднено у Facebook-спільноті «C14 news – резерв». Радикали підпалили під будинком фаєри та розмалювали паркан загрозливими написами.

Крім того, у С14 повідомили, що дім Павловського загорівся.

«Павловський на кримінальне прізвисько "Собака" заліг на лікарняний. Саме він згідно наявної інформації передавав кошти нападникам на активістку. Павловський - екс-помічник нардепа-"регіонала" Журавка, який зараз відсиджується в ДНР, та діючий помічника нардепа БПП Паламарчука, якого називають "смотрящим" за МВС в області. Його дім від сорому загорівся», – йдеться в повідомленні

Координатор C14 Сергій Мазур написав, що «у домі Павловського згоріла проводка».

Раніше повідомлялось, що приватний будинок Ігоря Павловського – помічника народного депутата Миколи Паламарчука, загорівся. Раніше ЗМІ повідомляли, що саме Павловський передавав гроші організаторам нападу на Гандзюк.

В цей самий час у Херсоні проходило прощання з Катериною Гандзюк, яка померла 4 листопада. Активістку поховали у Херсонській області, на цвинтарі у селищі Геологів поблизу Херсона.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні вилили сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.