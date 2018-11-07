Загорівся будинок помічника нардепа, якого ЗМІ пов’язують з вбивством Гандзюк – соцмережі (фото)

Водночас, під Головне управління поліції в Херсонській області принесли фаєри.

Приватний будинок Ігоря Павловського – помічника народного депутата Миколи Паламарчука, загорівся. Раніше ЗМІ повідомляли, що Павловський передавав гроші організаторам нападу на Катерину Гандзюк.

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«Місцеві передають, що в Павловського загорівся будинок. Здається, він забув щось вимкнути», – написав у Facebook блогер та активіст Іван Оберемко.

Раніше Telegram-канал Newsroom дав інформацію про те, що гроші за напад на Гандзюк підозрюваному у замовленні злочину Сергію Торбіну нібито передавав Ігор Павловський - помічник народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука. Сам Паламарчук назвав «маячнею» звинувачення у його можливій причетності до замаху на активістку.

Генеральний прокурор Юрій Луценко під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив, що Витік у ЗМІ однієї з версій слідчих щодо можливого замовника вбивства Гандзюк завдав шкоди слідству.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.