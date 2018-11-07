У Тернополі приватні перевізники після дводенного саботажу завтра знову виїдуть на маршрути

Наразі визначено, що перевізники будуть курсувати за старими тарифами (3/4 грн у тролейбусах та 4/5 грн у маршрутках).

У Тернополі автобуси приватних перевізників із завтрашнього дня знову виїдуть на маршрути.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, таке рішення вони прийняли після зустрічі з міським головою Сергієм Надалом, під час якої їм було поставлено ультиматум: або вони відновлюють рух громадського транспорту, або міська рада розірве з ними угоди.

Наразі визначено, що перевізники будуть курсувати за старими тарифами (3/4 грн у тролейбусах та 4/5 грн у маршрутках) до отримання висновку незалежної експертизи щодо розрахунків тарифів, рішення депутатських комісій та відповідного рішення виконавчого комітету.

Про рішення міського голови щодо начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського, до роботи якого сьогодні прозвучало чимало зауважень від членів бюджетної та транспортної депутатських комісій (а один депутат навіть письмово закликав Надала звільнити Мединського), в прес-службі не повідомляють.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв не задовольняли пасажирів навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд. Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доводилося з 1 листопада платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

4 листопада о 12 год на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 год перекрили рух на 5-ти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

5 листопада вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифів. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.

Відтак 5 листопада виконком скасував своє рішення про запровадження нових тарифів і повернув колишні.

6 листопада перевізники без попередження влаштували демарш, не випустивши автобуси на маршрути. Сьогодні маршрутки теж не виїхали.

Сьогодні вранці на засіданні транспортної комісії перевізники свої дії мотивували тим, що на АЗС їх перестали заправляти в борг, оскільки із відміною нових тарифів постачальники пального не впевнені, що перевізники зможуть погасити вже накопичені борги на рівні 300 тис грн. кожен.

Відтак було прийнято рішення, що перевізники в обід спробують домовитися із заправщиками і о 16 год на другому засіданні комісії повідомлять про результати, а також, чи виїдуть їхні автобуси завтра на маршрути. Однак перевізники не прийшли.

Містом наразі курсує лише 54 тролейбуси КП «Тернопільелектротранс» та 4 комунальні автобуси підвищеної місткості (MAN та 3 ЛАЗи).