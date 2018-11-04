У Тернополі на знак протесту проти нових транспортних тарифів перекрили три центральні вулиці (фото)

Наразі мерія жодним чином офіційно не відреагувала на протести.

Тернополяни на знак протесту проти нових тарифів заблокували рух в центрі міста, перекривши три дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, після акції протесту на Театральному майдані, участь в якій взяли орієнтовно тисяча осіб, люди вирушили на пішохідні переходи.

З 14 год вони безперервно рухаються на пішохідних переходах на вул. Замковій, Пирогова, а також центральній вулиці Руській. У зв’язку з цим паралізовано рух громадського транспорту. На вулицях міста у центрі – довжелезні затори.

Працівники патрульної поліції скеровують водіїв в об’їзд перекритих ділянок, однак об’їхати центральну частину після перекриття головних транспортних артерій досить складно.

За даними організаторів сьогоднішньої акції протесту, вона продовжиться завтра під стінами міської ради.

Наразі мерія жодним чином офіційно не відреагувала на протести. На сайті міськради останні інформації – привітання мера з нагоди Дня працівників соціальної сфери та Дня залізничника.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв пасажирів не задовольняли навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доведеться платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

Сьогодні о 12 год відбулася акція протесту на Театральному майдані, участь в які взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Начальник тернопільського управління транспорту Ігор Мединський у спілкуванні з УНІАН зазначив, що через затягування із підняттям тарифів місто вже втратило 60 автобусів, могло втратити ще 50.