Чиновник МВС Варченко попросив поліцію перевірити його "сексуальні домагання" до студентки

Варченко потрапив у "сексуальний скандал" - його звинуватила у домаганнях та погрозах київська студентка.

Національна поліція України проведе перевірку можливих фактів погроз заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки НПУ Олександра Варченка на адресу студентки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Наталії Бурейко.

Про це УНІАН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

"Він звернувся з рапортом на ім'я голови Нацполіції з проханням провести перевірку", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Варченко потрапив у "сексуальний скандал". Київська студентка Наталя Бурейко звинуватила його у домаганнях та погрозах. Так, 7 листопада Бурейко опублікувала у Facebook пост, в якому розповіла про нібито домагання та погрози з боку посадовця, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися за допомогою.

«В останні тижні моє життя перетворилося на пекло. Все це якийсь сюрреалізм і нагадує чи то невдалий розіграш, чи то фільм жахів. Все почалося з рандомного свайпа в Tinder і ненав'язливого спілкування вечорами. Так я познайомилася з ним, з Олександром. Спершу він здавався галантним чоловіком та джентельменом, обсипав компліментами і надсилав листівки, хвалився своїми зв'язками і становищем у суспільстві», – зазначила вона.

«Потім почав нав'язливо і агресивно наполягати на зближенні, за яке обіцяв мене "озолотити". Після того як я відмовилася і дала зрозуміти, що подальше спілкування небажане, Олександр почав писати образи і погрожувати мені розправою, писати, що я його власність, що я ніхто, що він може робити зі мною все, що дістане мене скрізь. Все б це було схоже на погрози в інтернеті від ображеної людини, але вони не припинилися», – продовжила Наталія.

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За її словами, надалі він дізнався про неї все, включно з адресою її близьких та контактні номери телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

«А вчора мені прислали квіти і відрубані птичі лапи. Олександр написав, що це він», - зазначила дівчина.

Як розповіла Наталя, їй почали надходити повідомлення з незнайомих номерів у Viber та Telegram. Всі ці номери вона блокувала, і загрози нібито почали надходити вже її родичам та знайомим. Свою публікацію дівчина супроводжувала скріншотами листування й фотографією «подарунка» з курячими лапами.

Водночас співробітник Департаменту НПУ пов'язав провокацію з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника голови ДБР. За словами посадовця, він став жертвою «інформаційної атаки».

Також на своїй сторінці Facebook член колегії МВС та народний депутат України Антон Геращенко заявив, що "судячи з усього і Олександр Варченко, і Наталя Бурейко, і користувачі соціальних мереж стали жертвами добре продуманої і цинічною провокації".

"Ніякої складності не представляє взяти фотографію будь-якого, хто читає зараз цей пост, зареєструвати під вашим ім'ям з вашим фото аккаунту у соціальній мережі знайомств і почати спочатку фліртувати, а потім загрожувати від Вашого імені. Судячи з усього так сталося і в даному конкретному випадку", - пояснив Геращенко.