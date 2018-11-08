Посадовця МВС Варченка звинуватили у домаганнях до студентки через Tinder, сам він назвав звинувачення провокацією

Співробітник Департаменту НПУ пов'язав провокацію з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника голови ДБР.

Заступник начальника відділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександр Варченко втрапив у сексуальний скандал: київська студентка Наталя Бурейко звинуватила його у домаганнях та погрозах. За словами посадовця, він став жертвою «інформаційної атаки».

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Так, 7 листопада Бурейко опублікувала у Facebook пост, в якому розповіла про нібито домагання та погрози з боку посадовця, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися за допомогою.

«В останні тижні моє життя перетворилося на пекло. Все це якийсь сюрреалізм і нагадує чи то невдалий розіграш, чи то фільм жахів. Все почалося з рандомного свайпа в Tinder і ненав'язливого спілкування вечорами. Так я познайомилася з ним, з Олександром. Спершу він здавався галантним чоловіком та джентельменом, обсипав компліментами і надсилав листівки, хвалився своїми зв'язками і становищем у суспільстві», – зазначила вона.

«Потім почав нав'язливо і агресивно наполягати на зближенні, за яке обіцяв мене "озолотити". Після того як я відмовилася і дала зрозуміти, що подальше спілкування небажане, Олександр почав писати образи і погрожувати мені розправою, писати, що я його власність, що я ніхто, що він може робити зі мною все, що дістане мене скрізь. Все б це було схоже на погрози в інтернеті від ображеної людини, але вони не припинилися», – продовжила Наталія.

За її словами, надалі він дізнався про неї все, включаючи адреси її близьких та контактні номери телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

«А вчора мені прислали квіти і відрубані птичі лапи. Олександр написав, що це він», - зазначила дівчина.

Як розповіла Наталя, їй почали надходити повідомлення з незнайомих номерів у Viber та Telegram. Всі ці номери вона блокувала, і загрози нібито почали надходити вже її родичам та знайомим.

Свою публікацію дівчина супроводжувала скріншотами листування й фотографією «подарунка» з курячими лапами.

За словами Наталії, їй вже прийшли погрози з вимогою видалити публікацію.

Водночас, у ніч на 8 листопада Олександр Варченко відреагував на пост дівчини, написавши, що він та його родина піддалися «жахливій інформаційній атаці».

«Я, Олександр Варченко ніколи не був знайомий і не вів жодних листувань в жодних месенджерах з Наталією Бурейко. Не виключаю, що хакерами був створений аккаунт з використанням моїх фотографій і з нього велось це провокаційне листування з Наталією Бурейко», – зазначив він.

Посадовець не виключає, що провокація пов'язана з тим, що його цивільна дружина, Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника Голови Держбюро розслідувань.

«Про провокації і брудні медійні атаки вона заявляла публічно буквально нещодавно. Підозрюю, що це лише початок», – зазначив він, проявивши готовність дати вичерпні покази правоохоронним органам.

За чиновника заступилися у Міністерстві внутрішніх справ. Так, народний депутат і член колегії МВС Антон Геращенко в Facebook назвав звинувачення провокацією, спрямованою проти сім'ї Варченка та Нацполіції в цілому.

За його словами, Наталія Бурейко - реальна людина. Вона студентка КПІ, приїхала в Київ з міста Чаплинки Херсонської області. Підробляє в модельному агентстві.

Геращенко заявив, що правоохоронці з'ясують, хто і з якою метою залякував дівчину.

Радник глави МВС Зорян Шкіряк також зарахував ситуацію до «інформаційних фейків».

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині 59-річного тренера з шахів підозрюють у розбещенні 11-річної дівчинки.