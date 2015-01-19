8-річній дівчинці, яка потрапила під обстріл у Вуглегірську, ампутували ногу
11:37, 19 січня 2015Суспільство
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Дівчинці, яка постраждала в результаті обстрілу Вуглегірська Донецької області, ампутували ногу в опіковому відділенні краматорської лікарні.
REUTERS
Дитина перебуває у важкому стані з 30% опіків тіла і тяжкою черепно-мозковою травмою, повідомляє Донецька облдержадміністрація.
За даними департаменту охорони здоров'я, дівчинка забезпечена всіма необхідними ліками, медики приймають необхідні заходи для її порятунку.
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В результаті артобстрілу Вуглегірська з території, окупованою "ДНР", 18 січня двоє дітей загинули, ще одна дівчинка восьми років отримала поранення.
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