8-річній дівчинці, яка потрапила під обстріл у Вуглегірську, ампутували ногу

Дитина перебуває у важкому стані з 30% опіків тіла і тяжкою черепно-мозковою травмою, повідомляє Донецька облдержадміністрація.

За даними департаменту охорони здоров'я, дівчинка забезпечена всіма необхідними ліками, медики приймають необхідні заходи для її порятунку.

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В результаті артобстрілу Вуглегірська з території, окупованою "ДНР", 18 січня двоє дітей загинули, ще одна дівчинка восьми років отримала поранення.