В анексованому Криму свято Водохреща оголосили "Днем прапора Республіки"

З цієї нагоди на головній площі анексованої столиці Криму пройшли урочисті заходи. Вітати мешканців столиці з новим святом довірили так званому першому "віце-прем'єру" Криму Михайлу Шеремету.

Про це повідомляють Крим. Реалії.

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«Палітра прапора Криму з трьох кольорів має своє значення. Червоний - колір героїчного минулого, синій означає віру і надію, а білий - все різноманіття нашого півострова. Але буде правильно помітити, що білий колір означає ще й сторінку, на якій пишеться нова історія Криму в складі Російської Федерації», - цитує Шеремета прес-служба так званого кримського «уряду».