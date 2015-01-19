В анексованому Криму свято Водохреща оголосили "Днем прапора Республіки"
14:07, 19 січня 2015Суспільство
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Влада окупованого Криму оголосил 19 січня, коли православні святкують Хрещення Господнє, «Днем прапора Республіки Крим».
REUTERS
З цієї нагоди на головній площі анексованої столиці Криму пройшли урочисті заходи. Вітати мешканців столиці з новим святом довірили так званому першому "віце-прем'єру" Криму Михайлу Шеремету.
Про це повідомляють Крим. Реалії.
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«Палітра прапора Криму з трьох кольорів має своє значення. Червоний - колір героїчного минулого, синій означає віру і надію, а білий - все різноманіття нашого півострова. Але буде правильно помітити, що білий колір означає ще й сторінку, на якій пишеться нова історія Криму в складі Російської Федерації», - цитує Шеремета прес-служба так званого кримського «уряду».
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