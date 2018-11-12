Зірка «Євробачення» Дмитро Колдун виступив в окупованому Донецьку (відео)

На відео з виступу можна бачити, що поруч зі сценою стоять озброєні бойовики.

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