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Зірка «Євробачення» Дмитро Колдун виступив в окупованому Донецьку (відео)

18:24, 12 листопада 2018
Суспільство
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Дмитро Колдун виступив у "ДНР" / Instagram - koldunmedia

В окупованому бойовиками Донецьку в день так званих «виборів», 11 листопада, виступив популярний білоруський співак Дмитро Колдун та російська співачка Юлія Михальчик.

Відповідне відео було опубліковано в Instagram Юлії Михальчик. Раніше концерт в Донецьку анонсував «Русский центр».

Instagram - mikhalchikyuliya

На відео можна бачити, що поруч зі сценою стоять озброєні бойовики.

Зазначимо, Дмитро Колдун представляв Білорусь на Євробаченні 2007 року з піснею «Work Your Magic», зайнявши на конкурсі шосте місце.

Нагадаємо, популярні російські музиканти 20 вересня виступили в окупованому Донецьку. Так, перед терористами заспівали Олександр Буйнов, Бьянка та гурт "Город 312". Фото опублікували користувачі Instagram.

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Теги: #ДНР#Донецьк