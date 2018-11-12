Зірка «Євробачення» Дмитро Колдун виступив в окупованому Донецьку (відео)
18:24, 12 листопада 2018Суспільство
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На відео з виступу можна бачити, що поруч зі сценою стоять озброєні бойовики.
Дмитро Колдун виступив у "ДНР" / Instagram - koldunmedia
В окупованому бойовиками Донецьку в день так званих «виборів», 11 листопада, виступив популярний білоруський співак Дмитро Колдун та російська співачка Юлія Михальчик.
Відповідне відео було опубліковано в Instagram Юлії Михальчик. Раніше концерт в Донецьку анонсував «Русский центр».
Instagram - mikhalchikyuliya
На відео можна бачити, що поруч зі сценою стоять озброєні бойовики.
Зазначимо, Дмитро Колдун представляв Білорусь на Євробаченні 2007 року з піснею «Work Your Magic», зайнявши на конкурсі шосте місце.
Нагадаємо, популярні російські музиканти 20 вересня виступили в окупованому Донецьку. Так, перед терористами заспівали Олександр Буйнов, Бьянка та гурт "Город 312". Фото опублікували користувачі Instagram.
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