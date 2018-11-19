Небезпечні покупки і космічна любов: астролог дав прогноз на 19-25 листопада

На цьому тижні краще відмовитися від прийняття важливих рішень і будь-яких покупок.

Астролог Влад Росс дав прогноз на тиждень з 19 по 25 листопада. Росс нагадав, що в цей період Меркурій все ще буде ретроградним, а це означає, що будь-які покупки краще відкласти.

"Краще в цей час не купувати транспортні засоби, комп'ютери, техніку. Також не рекомендую що-небудь підписувати після 17 листопада, приймати серйозні рішення, укладати важливі договори. Усі нові справи слід призупинити", - зазначив астролог в коментарі "Главреду".

Росс зазначив, що на цьому тижні можна повертатися до минулого", відновлювати зв'язки і ділові стосунки, повертатися до коханим та рідним.

"Тому, якщо з кимось у вас раніше були зіпсовані стосунки, то найкраще їх відновлювати поблизу повні 23 листопада, коли Венера наблизиться до Урану і буде в хресті на вузлах. Ця ситуація на небі принесе море кармічної і космічної любові. Люди можуть притягатися один до одного, причому саме кармічно призначені партнери. Це буде сприяти підвищенню емоційності і романтичності. Загалом, настрій дуже сприятливий", - пояснив він.

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Експерт звернув увагу, що в доповнення до цієї романтики ще одна романтична планета, планета вищої любові – Нептун – змінить свій рух на директное 25 листопада.

"Це може сприяти зачаруванню інших людей, натхнення, творчому підйому, спалахам інтуїції, настрою на велику романтику, навіть можуть снитися віщі сни", - сказав астролог.

За словами Росса, з 20 листопада буде найкращий час для прийняття важливих рішень, відкриття нових можливостей.

У той же час, на вихідних 24-25 листопада потрібно бути дуже обережними, тому що велика небезпека спокуси і обманів, резюмував астролог.

Як повідомляв УНІАН, нумеролог назвав найбільш напружений період в листопаді-грудні.