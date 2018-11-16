"Важливі рішення слід відкласти": названо найбільш напружений період в листопаді-грудні

Важливі та серйозні рішення слід відкласти, поки Меркурій не вийде з ретроградного стану, пояснює нумеролог.

Нумеролог розповіла про найбільш напружений період листопада-грудня. За її словами, у період з 17 листопада по 7 грудня перебуває під впливом ретроградного Меркурія.

Про це пише "ТСН".

Меркурій — планета, яка має один з найсильніших впливів на наше життя. Вона буває ретроградною три рази на рік протягом трьох тижнів.

Це планета контактів, договорів, інформації, інтелектуальної діяльності, комерції і торгівлі. Меркурій відповідає за логіку, пам'ять, розум, мову, ораторські здібності, вміння висловлювати свої думки. Він пов'язаний з поїздками і транспортом, проведенням переговорів, торгівлею, навчанням, обміном інформацією, телекомунікаціями, інтернетом, шоу-бізнесом, підписанням різного роду документів.

Під час ретроградного руху Меркурія у всіх цих сферах діяльності можуть спостерігатися затримки, а також зростає ймовірність помилок і непорозумінь.

При ретроградному Меркурії не варто починати нові справи і проекти, реєструвати фірми, товариства, фонди, оформляти угоди, знайомитися з діловими партнерами. Може виявитися, що нове знайомство буде нетривалим або призведе до втрат.

У такі періоди у людей слабшає увага, посилюється неуважність, знижується реакція. Вважається, що під час ретроградного Меркурія людина як би не бачить ситуацію повністю. Вона здається її дуже гарною, але цілком вона її побачить лише тоді, коли планета знову набуде прямого руху.

Читайте такожАстролог розповіла, кому пощастить у 2019 році

Нові знання засвоюються з працею, тому доведеться проявити терпіння. Людям буде важко зібратися з думками і включитися в роботу, в такі періоди деякі роблять елементарні помилки.

Під час ретроградного руху Меркурія у всіх цих сферах діяльності можуть спостерігатися затримки, а також зростає ймовірність помилок і непорозумінь

У дітей може спостерігатися відсутність інтересу до занять і відсутність посидючості.

Вам може бути складніше донести співрозмовникові свої ідеї, так що не варто планувати важливих нарад, презентацій і рекламних акцій, а краще обмежитися повсякденними контактами. Варто бути уважніше до своїх співрозмовників перевіряючи, чи правильно вас зрозуміли. Не варто починати і здавати важливі наукові праці і рукописи на остаточне затвердження.

В цей час можуть губитися документи, закрадатися помилки. Як правило, бувають затримки в питаннях підписання, видачі або оформлення кожного виду документації.

Найчастіше губляться мобільні телефони, планшети та ноутбуки. Ламається техніка, засоби зв'язку дають збої. Погіршується робота транспортних компаній, пошти, кур'єрських служб.

Краще відмовитися в період ретроградного Меркурія від придбання дорогих речей — особливо автомобіля та електронної техніки. Після переходу планети до звичайного руху річ або перестане подобатись, або в ній виявиться недолік.

У цей період бажано не брати і не здавати в оренду приміщення, не переїжджати в квартиру, будинок, офіс, не виробляти обмін, так як можливі затримки, обмани і перешкоди.

Вам може бути складніше донести співрозмовникові свої ідеї, так що не варто планувати важливих нарад, презентацій і рекламних акцій

Поїздки, особливо короткі, можуть відкластися чи можуть бути якісь затримки. По можливості відкладіть подорожі, якщо ж це неможливо, то краще спланувати все заздалегідь. Перед від'їздом не забудьте перевірити наявність документів та інших необхідних речей. У період назаднього руху Меркурія можливі помилки навіть при здачі аналізів і встановлення діагнозу.

Також під час руху Меркурія бажано легше ставитися до всіх обіцянок — їх буде складно виконати. Важливі та серйозні рішення слід відкласти до тих пір, поки Меркурій не вийде з ретроградного стану.

І хоча зовнішня активність йде на спад, натомість активізується внутрішня життя. Ви можете згадувати минуле, занурюватися у власні думки, аналізувати події, що відбулися, свої почуття, власні та чужі вчинки. Але треба пам'ятати, що багато чого буде сприйматися у викривленому світлі.

Звичайно, багато що залежить від стану Меркурія в особистому гороскопі людини. Наприклад, для людей, народжених в період ретроградного Меркурія, це час принесе масу приємних сюрпризів. Перед ними відкриваються всі двері і з'являються багато можливостей. В цей період вони — щасливчики.

Як повідомляв УНІАН, астролог назвав щасливчиків листопада-2018.