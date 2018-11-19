У вівторок можна досягти важливих домовленостей, а в п'ятницю краще не сперечатися: астролог назвав найбільш вдалі і небезпечні дати тижня

Є ризик опинитися під актуальним впливом Меркурія, кажуть астрологи.

Майбутня тиждень з 19 по 25 листопада, згідно з астрологічним прогнозом, обіцяє пожвавлення і напруга в політиці, судовій системі та в релігійних структурах.

У ці дні є ризик опинитися під актуальним впливом Меркурія. Розгортаючись у ретроградному русі, він уповільнив свій хід. Найшвидша планета стала найбільш повільною, пише "ТСН".

Найсприятливішими днями майбутнього тижня стануть 21 і 22 листопада.

Також названі дати, які можуть принести напругу: це буде 19, 20 і 23 листопада.

Зараз Меркурій не тільки дуже повільний, але і рухається в зворотному напрямку. Тому в ці дні не рекомендовані термінові відрядження в нове місце, важливі зміни або швидка робота над новою темою.

Читайте також"Важливі рішення слід відкласти": названо найбільш напружений період в листопаді-грудні

"Тому якщо ви захотіли подивитися старі нотатки, поїхати в добре знайоме місце, повернутися до колишніх переговорів, продовжити вивчення іноземних мов, придбати не нове взуття або вживаний смартфон — тоді ваш шлях з ретро - Меркурієм збігається. У вас все вийде, якщо ви повернетеся до минулого досвіду, згадайте, як ви діяли раніше, відновіть колишні контакти", - йдеться в матеріалі.

Таке становище може призвести до того, що до кінця тижня обставини можуть призвести до загострення сімейних проблем, якщо вони є, або позначать больові точки на осі сім'я-кар'єра.

"Прориви у справі пов'язані з труднощами і втратами, але досягти бажаних результатів цілком реально, якщо ваша справа має відношення до освітньої та юридичній сфері. Більш слабкі позиції, емоційні втрати у тих з нас, хто займається алкоголем, медициною, психологією, музикою", - підкреслюється в повідомленні.

Окремо вказується на те, що шукати підтримку можна в системному відношенні до роботи, повазі до тимчасових обмежень, про відповідальному ставленні до справи, а також в строгому виконанні зобов'язань та увагу до старших родичів.

Як повідомляв УНІАН, астролог дав прогноз на 19-25 листопада.