Вперше за 10 років у Києві проходять масштабні навчання рятувальників (відео)

Загальноміська система оповіщення задіяна не буде, а сирену вмикатимуть лише на об’єктах, де пройдуть тренування.

Вперше за 10 років у Києві 20-22 листопада проходять масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Відзначається, що розгорнути навчання рятувальники планують лише на окремих об'єктах, аби не заважати жителям Києва. Вони відпрацюють, як діяти в негоду та при аварії на хімічно-небезпечному об'єкті, перевірять готовність рятувальних служб до поломки ТЕЦ та відключення від тепла районів, а ще план евакуації людей під час підтоплення міста.

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Загальноміська система оповіщення, за їх словами, залучена не буде – сирену вмикатимуть лише на об’єктах, де будуть проходити тренування. Киян просять не звертати уваги на звук сирени і на велику кількість рятувальної техніки.

Як повідомляє прес-служба КМДА, на кожному з об'єктів, де проходитиме відпрацювання практичних завдань, 20 листопада планується залучити від 70 до 160 осіб і до 12 одиниць техніки, 21 листопада - від 8 до 79 осіб і 7 одиниць техніки, 22 листопада – від 23 до 170 чоловік і 8 одиниць техніки.