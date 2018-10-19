Пілоти винищувачів провели навчання у районі ООС

Умовною повітряною ціллю винищувачів став вертоліт Мі-8. Завданням вертольоту було літати якомога нижче, щоб винищувачам було важче його розпізнати.

У небі над Донбасом провели навчання військових винищувачів МіГ-29. Це розпорядженні командувача авіацією Об'єднаних сил.

Умовною повітряною ціллю винищувачів став вертоліт Мі-8. Завданням вертольоту було літати якомога нижче, щоб винищувачам було важче його розпізнати, йдеться у сюжеті ТСН.

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"Для літаків це дуже складна мішень, тому що, по-перше, вертоліт виконує політ на дуже низькій висоті, зливається з рельєфом місцевості". - повідомив офіцер армійської авіації Об'єднаних сил Мухаммад Буланбаєв.

Бойові пілоти кажуть, що війна дала їм можливість тренуватися та літати.

Навчання пройшли попри катастрофу винищувача Су-27 на Вінниччині. Льотчики, які взяли у них участь кажуть, що знали загиблого внаслідок аварії українського полковника Івана Петренка, деякі з ним навіть товаришували.

У помилку американського пілота українські льотчики не вірять, як і у несправність літака.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в районі села Уланів у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Пізніше стало відомо, що на місці падіння військового літака рятувальники знайшли тіла двох пілотів: українця Івана Петренка та американця Сета Нерінга.