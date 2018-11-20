На Одещині "євробляхери" частково заблокували трасу Одеса - Київ

Активісти погрожують повністю перекрити трасу, якщо Верховна Рада не виконає їхні вимоги.

В Одеській області власники автомобілів на єврономерах частково заблокували трасу Одеса - Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, понад 200 автомобілів частково перекрили рух у районі села Дачне Біляївського району. Зокрема, автомобілі зайняли по дві смуги в обох напрямках.

Читайте такожНа Рівненщині "євробляхер" під час акції намагався наїхати на поліцейського

Багато водіїв вийшли з машин і обговорюють ситуацію, зокрема, прийнятий Верховною Радою закон №8487, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

Як повідомив УНІАН один із організаторів акції, учасники протесту очікують рішення Верховної Ради про скасування або відправлення на доопрацювання цього закону. За його словами, ця акція є безстроковою і, якщо рішення буде ухвалено не на їхню користь, трасу заблокують повністю.

«Тоді ми почнемо ходити по пішохідному переходу», - сказав активіст.

Читайте також"Євробляхери" заблокували перехід на білорусько-українському кордоні

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№8488) щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Президент ще не підписав ці закони.

Громадська організація «Авто Євро Сила» виступає проти норм цих законопроектів й у багатьох містах країни організувала акцію «За доступне авто». Акція розпочалась зранку і триватиме до виконання вимог активістів.