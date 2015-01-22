Стипендії в Україні будуть отримувати лише бідні студенти
02:27, 22 січня 2015Суспільство
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Стипендії в Україні будуть отримувати лише бідні студенти, вирішили в Міністерстві освіти.
Стипендії в Україні будуть отримувати лише бідні студенти / dezinfo.net
Поділять молодь на бідних і забезпечених уже з першого вересня. Про це заявила заступник міністра освіти Інна Совсун, передає ТВі.
На її думку, це виправдано, бо в університетах навчається чимало молоді з сімей із високим достатком.
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Нині ж студенти державних вишів, котрі не мають пільг, отримують 730 гривень щомісяця.
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