Стипендії в Україні будуть отримувати лише бідні студенти

02:27, 22 січня 2015
Суспільство
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Стипендії в Україні будуть отримувати лише бідні студенти, вирішили в Міністерстві освіти. 

студенти / dezinfo.net

Поділять молодь на бідних і забезпечених уже з першого вересня. Про це заявила заступник міністра освіти Інна Совсун, передає ТВі.

На її думку, це виправдано, бо в університетах навчається чимало молоді з сімей із високим достатком. 

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Нині ж студенти державних вишів, котрі не мають пільг, отримують 730 гривень щомісяця.

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