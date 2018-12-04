Звіряче вбивство із розчленуванням жінки-інспектора в одеському СІЗО: суд переглянув відеозапис слідчого експерименту

Обвинувачений розповів, що вдарив інспектора по голові, кинув на землю, відібрав гумовий кийок і вбив кількома ударами ножа в шию.

Сьогодні Малиновський районний суд Одеси переглянув відеозапис слідчого експерименту з відтворення вбивства і розчленування жінки-інспектора СІЗО, що було скоєно у серпні 2017 року.

Як повідомили УНІАН у суді, сьогодні, 3 грудня, продовжилося засідання за звинуваченням у скоєнні умисного вбивства співробітниці слідчого ізолятора Олени Порошенко.

Згідно із записом, обвинувачений Василь Чемериз розповів слідчим органам, що Порошенко зайшла на територію господарського двору СІЗО на його запрошення - «подивитися на поросят». Він вдарив інспектора по голові і кинув на землю, після чого відібрав гумовий кийок і газовий балончик. Обвинувачений зв'язав жертві руки і ноги, закрив рот ганчіркою і вбив кількома ударами ножа в шию. Потім розчленував тіло сокирою і разом з одягом убитої викинув у бак для побутових відходів.

Наступне судове засідання призначено на 5 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2017 року Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. Викрито підозрюваного - 39-річного заарештованого, якого тримали у слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У момент скоєння вбивства інспектора ізолятора був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу (ст. 187 ККУ). Поліція за фактом вбивства почала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур та ін.

19 серпня Малиновським районним судом Одеси стосовно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Підозрюваного задля його безпеки транспортували до Миколаївського СІЗО. 12 жовтня суд продовжив його тримання під вартою. Пізніше повідомлялося, що Одеська місцева прокуратура № 2 направила до Малиновського районного суду Одеси обвинувальний акт. 12 березня 2018 року обвинувачений заявив у суді, що вбив інспектора нібито на вимогу двох осіб, які йому погрожували, - співробітника Одеського СІЗО і ув’язненого, який вже вийшов на волю. Нібито цей злочин було «замовлено», щоб змістити з посади «начальника в'язниці». Пізніше в залі суду він заявляв, що побоюється за своє життя. 29 жовтня один із присяжних відмовився від участі в судовому процесі.