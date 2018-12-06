УАПЦ не висуватиме свого кандидата на посаду глави помісної церкви

Об'єднавчий собор має відбутися 15 грудня.

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) не висуватиме свою кандидатуру на посаду предстоятеля майбутньої автокефальної Української церкви.

Про це в ефірі Громадського сказав архієпископ Чернівецький та Хотинський УАПЦ владика Герман.

"Ніхто з єпископів, починаючи з предстоятеля нашої церкви, не збирається виставляти свою кандидатуру. Але я готовий голосувати за іншого кандидата", — сказав він.

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Втім, владика Герман зазначив, що станом на 5 грудня ані він, ані інші єпископи УАПЦ ще не отримали від Вселенського патріархату запрошення на Об’єднавчий собор, на якому обиратимуть голову автокефальної церкви.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко повідомив дату проведення Об'єднавчого собору в Україні. За словами глави держави він відбудеться 15 грудня.

Порошенко після об'єднавчого собору планує разом з обраним предстоятелем Української автокефальної церкви вирушити до Стамбула на церемонію вручення Томосу. А голова Верховної Ради України Андрій Парубій запропонував зробити Софійський собор головним храмом канонічної автокефальної помісної церкви.