Синоптики пообіцяли українцям теплий лютий, але весна почнеться заморозками

Синоптики прогнозують порівняно теплий лютий, проте із середини місяця очікується різке зниження температури на всій території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила журналістам завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

«Лютий у цілому буде теплим, але в середині місяця, десь до 17-18 числа (до кінця другої декади), ми очікуємо різке зниження температури повітря на більшій території України. Похолодання розпочнеться із східної території», - повідомила Мартазінова.

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За її словами, у східній частині України температура повітря вночі може бути нижчою 15 градусів морозу, вдень температура буде в межах мінус 7-8 градусів. В центральній і західній частинах країни вночі температура буде близько мінус 7-10 градусів, а вдень - мінус 2-4 градуси.

«Похолодання триватиме з середини лютого і майже до кінця місяця... Перед похолоданням ми очікуємо помітні опади снігового характеру на всій території України. Це відбудеться десь після 10 лютого», - зазначила синоптик.

У березні середньомісячна температура буде в межах багаторічних значень, проте місячна погода буде нестійкою, з можливими заморозками.

«Березень буде дуже нестійкий... Температура повітря може бути значно нижчою мінус 5 градусів. Наприкінці місяця температура буде в межах норми, але, втім, у березні заморозки будуть, і не один раз», - повідомила Мартазінова.

Як зазначила синоптик, на всій території України очікується температура повітря в межах 0-2 градусів тепла, на півдні температура може бути в межах 3-5 градусів тепла. При цьому кількість опадів у березні буде приблизно на 20% вищою за середні багаторічні значення в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді зазначали, що від погодних умов в Україні в зимовий період залежатимуть можливі обсяги закупівель газу у країни-агресора Росії.

На сьогодні Україні також відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через військову агресію Росії на сході країни, де розташовані 80% українських шахт.