УПЦ Київського патріархату стане ядром єдиної помісної православної церкви в Україні - Філарет

Патріарх Київський і всієї Руси-України закликав три українські православні церкви до єднання.

Українська православна церква Київського патріархату стане ядром єдиної помісної православної церкви в Україні.

Про це заявив предстоятель УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет в день тезоіменитства, трансляція заходу велась на сторінці патріарха у Facebook.

За словами патріарха Філарета, Україна в жодному разі не має відступати від створення єдиної помісної православної церкви.

«Якщо ми відступимо – то значить, ми знову станемо рабами. Рабами ми стали, коли самі українці зрадили Україні і привели нас до 300-літнього рабства. Ми не повинні повторити те, що зробили наші предки, і тому треба єднатись», - заявив він.

Патріарх Філарет підкреслив, що єднатись насамперед повинні архієреї, духовенство та віруючі Київського патріархату. «Ви повинні створити ядро цього єднання, бо завдяки тому, що ми єдині, на сході Росія та Путін не можуть нас перемогти, - тому що ми єдині», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.