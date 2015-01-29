Завтра в Україні потеплішає до +8° , очікується дощ та штормовий вітер

30 січня температура повітря в Україні підвищиться та протягом дня буде досягати 2-8 тепла, в Криму до 10-12 градусів тепла. Вночі ще буде прохолодно, очікується від 3 тепла до 3 морозу, на півдні до 5 тепла, повідомляє Opogode.ua.

Південно-східний вітер досягне штормових поривів.

Опади охоплять всю Україну, сніг і мокрий сніг випаде переважно на півночі та заході, на решті території сніг перейде в дощ. Місцями в Україні очікується туман та мряка. На дорогах ожеледиця.

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У західній частині - опади переважно у вигляді снігу і мокрого снігу. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-7 тепла.

У північних областях - сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

У центральній частині очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-7 тепла.

У східних областях очікується сніг, у південних районах місцями з дощем. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-7 тепла.

У південній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла, в Криму до 10-12 градусів тепла.

У Києві - мокрий сніг. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 1-3 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.