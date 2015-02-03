У Черкасах непридатними є 33 бомбосховища

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської міської ради, всі бомбосховища можуть захистити всього 20 тис. осіб.

Читайте такожУ Києві створили інтерактивну карту з адресами підземних укриттів у разі НС

На думку міського голови Черкас Сергія Одарича, оскільки ці бомбосховища не можуть захистити всіх жителів міста, не варто вкладати значні кошти в їх ремонт. Черкаська мерія рекомендує використовувати підвальні приміщення будівель, погріби, оглядові ями гаражів, підземні поверхи супермаркетів.