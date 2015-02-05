У Києві вперше вийде Коран українською мовою

Кандидату історичних наук, перекладачеві і досліднику Михайлу Якубовичу з Острозької академії знадобилося близько 5 років для того, щоб перекласти Коран українською мовою, повідомили у видавництві.

"Коран - не тільки головна книга ісламу. Це частина світової спадщини, твір мистецтва, видання, яке повинно бути в будь-який домашній бібліотеці. Україна - багатонаціональна держава. Коран - це книга, яка допоможе нам краще зрозуміти і пізнати один одного", - говорить директор «Основ» Дана Павличко.

Відомо, що перші спроби перекласти Коран на староукраїнську мову були зроблені ще в ХVII столітті. На сучасну українську мову Коран пробував перекласти львівський поліглот Олександр Абранчак-Лисенецкий, але ці тексти так і не були опубліковані.

Варто зазначити, що Михайло Якубович також зіткнувся з багатьма труднощами під час роботи над священним писанням мусульман перш, ніж переклад офіційно затвердила комісія в центрі Короля Фагда в Медині.

"В Україні не було прямих перекладів з арабської мови, тільки якісь фрагменти, та й то не досить вдалі. Я дуже довго працював над ісламською релігійною лексикою, підбирав такі поняття, які з одного боку були б звичними для українського читача, з іншого - відображали сутність оригіналу", - зізнався перекладач.

Читайте такожУ Києві відкрилась мусульманська школаКоран - священна книга мусульман, була записана більше чотирнадцяти століть тому. У ній налічується 114 сур (глав) різної довжини, а всі сури в свою чергу розділені на аяти (вірші). За різними підрахунками в Корані від 6204 до 6236 аятів і понад 320 тисяч літер. Це свого роду звід законів, яким слідує кожен мусульманин.

"За традицією в Саудівській Аравії паломникам, які залишають Священну Мекку, від імені короля дарують Коран їх рідною мовою. Раніше мусульманам з України вручали російський переклад. Тепер українці можуть отримувати цей дар своєю рідною мовою. Кожна нація, кожна країна повинна мати власний переклад всіх священних текстів. Це збагачує не тільки культуру, це збагачує народ", - розповів муфтій Духовного управління мусульман України «УММА» Саїд Ісмагілов.

Раніше текст перекладу з'явився в мережі на сайті Комплексу імені короля Фагда з друку Священного Корану.