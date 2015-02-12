Завтра до України прийде різке потепління, температура за день підніметься на 9 градусів

Температура повітря підвищиться на 4-9 градусів, протягом дня потеплішає до відлиги. Суттєві опади малоймовірні, тільки на крайній півночі можливий невеликий сніг та мокрий сніг, а на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі 3-10 морозу, вдень 0-5 тепла.

У північних областях істотних опадів не очікується, лише місцями невеликий сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі 3-10 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 тепла.

В центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі 2-8 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

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У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 4-10 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.

У південній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 4 морозу до 2 тепла, вдень 0-5 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 4-7 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні південно-західний, 5-12 м/с.