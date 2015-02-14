Шокін змінив порядок призначення прокурорів у регіонах

Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом частково змінив порядок розгляду матеріалів про призначення на посади прокурорів областей та їх заступників, а також міських, районних, міжрайонних та районних у містах прокурорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відповідно до наказу, матеріали на призначення вказаних прокурорів будуть погоджуватись усіма заступниками генерального прокурора. Крім того, кандидати проходитимуть відповідні співбесіди для з’ясування фахового рівня та підготовленості до виконання службових обов’язків на керівних посадах.

Читайте такожШокін доручив перевірити діяльність усіх регіональних прокурорів під час Революції ГідностіТаким чином, призначення здійснюватимуться лише після ретельного вивчення кандидатур кожним із заступників генерального прокурора України, йдеться в повідомленні.

Як вважають в ГПУ, зміни порядку призначення дозволять значно підвищити рівень вимог до професійних якостей кандидатів, які претендують на заняття керівних посад в регіональних прокуратурах і позбавитись практики одноосібного прийняття рішень.