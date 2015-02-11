Порошенко призначив Шокіна генеральним прокурором

Іншим указом президент звільнив Віталія Ярему з посади генпрокурора.

Президент Петро Порошенко призначив Віктора Шокіна генеральним прокурором України. Відповідний указ глава держави підписав 10 лютого, повідомляється на сайті президента. Іншим указом президент звільнив Віталія Ярему з посади генпрокурора. Читайте такожПід час голосування за призначення Шокіна генпрокурором серед депутатів помітили "кнопкодавів" (відео) Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Верховна Рада надала згоду на призначення президентом України Шокіна на посаду генерального прокурора України. За це рішення проголосувало 318 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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