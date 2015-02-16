Міліція розшукує свідка ДТП, в якій загинув лідер гурту "Скрябін"

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Правоохоронці звернулися до громадян з проханням повідомити про місце знаходження або контактні дані очевидця ДТП Дмитра Ященко, який в Інтернеті повідомив, що він та три пасажири його автомобіля ВАЗ-2108 бачили 2 лютого "механізм та обставини ДТП за участю водія автомобіля "Тойота Секвойя" Кузьменко А.В.".

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З очевидцем вже спілкувався по мобільному телефону слідчий, запросивши його прибути для надання свідчень в якості свідка в кримінальному провадженні.

"Однак станом на 16.02.2015 на телефонні дзвінки та СМС-повідомлення він не відповідає, до слідчого не прибув", - зазначили в міліції.

Правоохоронці обіцяють конфіденційність тому, хто надасть інформацію про місце знаходження очевидця ДТП.