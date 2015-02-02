ЗМІ: Андрій "Кузьма" Кузьменко загинув у зіткненні з молоковозом, його супутниця вижила

Дівчина, яка їхала з ним в авто, вижила і була доставлена в криворізьку міськлікарню №2, пише видання Вести.

Читайте такожУ ДТП загинув лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко«На трасі Кіровоград-Запоріжжя на 86 км (в районі села Тернуватка) рухався автомобіль Toyota Sequoia (за кермом був Андрій) з боку Кривого Рогу в бік Кіровограда. На заокругленні дороги сталося зіткнення з автомобілем "Газ молоковоз автоцистерна", який перевозив молоко. В результаті ДТП водій Тойоти (Андрій Кузьменко) загинув на місці. Пасажирка, яка "їхала з ним", доставлена до міськлікарні № 2, а пасажирка молоковоза була доставлена міськлікарню № 9. Водій молоковоза в меддопомоги не потребував », - розповів начальник прес-служби ДАІ Кривого Рогу Володимир Кисличенко і додав, що зараз правоохоронці з'ясовують причину аварії.

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