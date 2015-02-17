На сайті МЗС відтепер можна залишати відгуки про українських консулів

На сайті МЗС України та сайтах закордонних дипломатичних установ України запроваджено рубрику «Ваш відгук про роботу українського консула».

Відтепер кожен громадянин України зможе оцінити якість роботи консулів та залишити пропозиції щодо покращення консульського обслуговування. Читайте такожIT-розробки для переселенців з Донбасу: гаряча смс-лінія та сервіс із пошуку житла "Отримана інформація слугуватиме важливим орієнтиром у подальшій роботі. Належне забезпечення прав і законних інтересів наших громадян за кордоном є пріоритетним завданням Української держави. Сайт МЗС України: mfa.gov.ua/ua", - йдеться у повідомленні МЗС.

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