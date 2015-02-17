На сайті МЗС відтепер можна залишати відгуки про українських консулів
16:59, 17 лютого 2015Суспільство
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На сайті МЗС України та сайтах закордонних дипломатичних установ України запроваджено рубрику «Ваш відгук про роботу українського консула».
МЗС України запровадив рубрику «Ваш відгук про роботу українського консула» / Facebook МИД
Відтепер кожен громадянин України зможе оцінити якість роботи консулів та залишити пропозиції щодо покращення консульського обслуговування.
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"Отримана інформація слугуватиме важливим орієнтиром у подальшій роботі. Належне забезпечення прав і законних інтересів наших громадян за кордоном є пріоритетним завданням Української держави. Сайт МЗС України: mfa.gov.ua/ua", - йдеться у повідомленні МЗС.
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