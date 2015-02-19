Росія направила в анексований Крим підводні човни з ракетами
15:07, 19 лютого 2015Суспільство
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Росія направила в анексований Крим підводні човни з ракетами на борту.
REUTERS
Про це заявив представник президента РФ Путіна у Криму Олег Белавенцев, повідомляє ТАСС.
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"Були прийняті безпрецедентні рішення щодо зміцнення обороноздатності півострова. Крим сьогодні - неприступна фортеця", - заявив російський чиновник. Зокрема Белавенцев сказав, що "у Крим ідуть підводні човни 636-го проекту з ракетами на борту".
Раніше УНІАН повідомляв, що в анексованому Криму відбуваються навчання російських військовослужбовців у складі бригади берегової охорони.
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