Росія направила в анексований Крим підводні човни з ракетами

Про це заявив представник президента РФ Путіна у Криму Олег Белавенцев, повідомляє ТАСС.

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"Були прийняті безпрецедентні рішення щодо зміцнення обороноздатності півострова. Крим сьогодні - неприступна фортеця", - заявив російський чиновник. Зокрема Белавенцев сказав, що "у Крим ідуть підводні човни 636-го проекту з ракетами на борту".

Раніше УНІАН повідомляв, що в анексованому Криму відбуваються навчання російських військовослужбовців у складі бригади берегової охорони.