В Україні немає медичної статистики - Квіташвілі

В Україні немає медичної статистики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

За його словами, МОЗ вимагатиме у медичних установ звітність.

«Лікарні даватимуть звіти і інформацію про надані медичні послуги. Це дасть можливість вибудовувати нормальну статистику. Сьогодні в країні немає медичної статистики. Звітність, яка є, вона абсолютно не дає ніякої картини того, що відбувається в країні... (навіть скільки дітей народжується). Тоді можна і говорити про розміри фінансування», - зазначив міністр.

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Він підкреслив, що цього року у фінансовому плані нічого не змінюватиметься, а у лікарень буде можливість легалізувати свої доходи – благодійні внески, фонди.

«Ці гроші повинні вливатися в розвиток системи охорони здоров'я. По-іншому не вийти. Ми постараємося, щоб цього року до державного фінансування додалися і офіційно зароблені легальні гроші, які осядуть в лікарнях, їх не забиратиме держава. Навпаки, допоможе в інвестуванні», - сказав Квіташвілі.