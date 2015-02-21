У Великобританії знайшли невідоме раніше оповідання про Шерлока Холмса

09:01, 21 лютого 2015
Суспільство
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Книгу з твором, автором якого може бути Артур Конан Дойл, знайшов на власному горищі 80-річний британець

Фото УНИАН

У Великобританії виявлено раніше невідому розповідь про "великого детектива" Шерлока Холмса, яку міг написати всесвітньо відомий письменник Артур Конан Дойл (1859-1930). Про це в п'ятницю повідомили британські ЗМІ, пише ТАСС.

Як стало відомо, книгу з цим твором знайшов на власному горищі 80-річний Уолтер Елліот. Британець, який називає себе "колишнім лісорубом, поетом та істориком", має намір представити її на виставці в громадському центрі шотландського міста Селкерк.

Мова йде про "прекрасне невелике оповідання" про Холмса в збірнику, виданому на початку ХХ століття для збору пожертвувань на відновлення моста в Селкерку після повені 1902 року. Еліотт наполягає, що письменник побував у цьому місті і погодився внести свій внесок у це благодійне починання.

Невеликий твір, що розповідає ще про одну пригоду Холмса і доктора Ватсона, увійшлов у 48-сторінковий збірник. Він продавався на місцевій ярмарку і опинився у Еліота "півстоліття тому". Він розповів, що книга довго зберігалася у нього на горищі, але, коли він відкрив її, то був вражений своєю знахідку.

"Не знаю, чи публікувалася ця розповідь коли-небудь (широко). Мені вона жодного разу не траплялася", - говорить Еліот. Газета The Gu у цьому зв'язку уточнює, що твір про детектива у збірнику 1903 року не підписано. Таким чином, ім'я його автора є таємницею, гідною Холмса.

Тим не менш, на останній сторінці книги дійсно йдеться про участь Конан Дойла у благодійному ярмарку на правах почесного гостя. Письменник на той момент тільки що опублікував "Собаку Баскервілів", що дає версії Еліота право на існування, вважає видання.

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