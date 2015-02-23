Мінінформполітики закликає українців вступити до "інформаційних військ"

Міністерство інформаційної політики відкрило сайт штабу Інформаційних військ й закликає всіх небайдужих взяти участь в інформаційній боротьбі проти Росії.

“Як ви знаєте, війну Росії проти України називають гібридною. Все тому, що війна справжня, а інформація про неї брехлива. Проти нас відкрито багато фронтів, і один з особливо важливих — інформаційний.

За рік нам вдалося створити потужну бойову армію, яка мужньо захищає нас на теренах Донбасу. А зараз прийшов час дати відсіч російським окупантам і на інформаційному фронті”, - зазначається на сайті.

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Кожен українець із доступом до Інтернету може зробити свій внесок в інформаційну боротьбу. Для цього необхідно: вступити в лави інформаційних військ; ретельно виконувати отримані завдання і щодня приділяти час інформаційній боротьбі.

У повідомленні наголошується, що мета Інформаційних військ - доносити правду.