У Мінінформполітики обіцяють вже навесні представити концепцію інформаційної безпеки України

Україна не готувалась до інформаційної війни з Росією, тому на сьогодні основним завданням є розробка Концепції інформаційної безпеки,яку вже у травні цього року буде запропоновано на розгляд суспільству та депутатам Верховної Ради.

Про це заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець сьогодні на брифінгу у Львові, передає кореспондент УНІАН.

Міністр наголосив, що до кінця 2015 року така концепція має бути затверджена у вигляді закону або доктрини.

На його думку, ”якби в нашій державі прийняли таку концепцію хоча б 20 років тому, ми б не програли інформаційну війну на сході та в Криму”.

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«Не зрозуміло, як Україна прожила без концепції інформаційної безпеки. І саме її відсутність довела до того, що мобільний зв`язок і частотні ресурси належать приватним компаніяМ. І, вочевидь, це загрожує національній безпеці. Відсутність такої концепції дозволила роками у Криму мовити усім російським телеканалам, котрі поширювати свою пропаганду на населення», - зазначив Стець.

Виступаючи на форумі громадськості «Україна в умовах неоголошеної війни з Росією» міністр озвучив першочергові завдання міністерства. Серед них – розробка Концепції інформаційної безпеки держави, контрпропаганда інформаційній війні, яку проти України веде Росія, та формування інформаційної політики щодо впровадження реформ.

22 лютого, у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся Громадський форум «Україна в умовах неоголошеної війни». До роботи Форуму долучились керівники Львівської області, народні депутати України, представники наукових кіл, громадські діячі та представники засобів масової інформації.

Під час Форуму відбулось обговорення низки важливих тем, зокрема: «Інформаційна політика та безпека в умовах війни», «Культура як засіб захисту України від російської агресії» та «Національна ідентифікація українців в умовах війни».