Печерський суд заарештував до 20 квітня екс-беркутівця, підозрюваного у розстрілах на Майдані

Колишнього бійця спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка підозрюють у причетності до масових вбивств у центрі Києва у лютому 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте суддею Олегом Белоцерковцем.

У судовому рішенні зазначається, що більш м'який запобіжний захід у даному випадку не може бути застосований, враховуючи тяжкість злочинів, у яких підозрюється Маринченко.

Також у постанові зазначено, що судове рішення може бути оскаржене протягом п'яти днів в апеляційному порядку.

За словами судді, одна зі статей Кримінального кодексу України, яка інкримінується Маринченко, передбачає довічне ув'язнення - мова йде про масове вбивство.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд до 23 березня подовжив арешт екс-«беркутівцям» Аброськіну та Зінченку.