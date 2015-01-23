Суд до 23 березня подовжив арешт екс-«беркутівцям» Аброськіну та Зінченку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні на засіданні.

Також суд призначив на 16 лютого на 11.00 розгляд справи проти екс-«беркутівців» по суті.

Крім того, на засіданні повідомлялося, що суддя Сергій Вовк очолив колегію суддів, яка розглядатиме кримінальне провадження за обвинуваченням Зінченка та Аброськіна.

Відповідне призначення цього судді як головуючого колегії у складі трьох суддів Печерського райсуду відбулося після заяви прокуратури про відвід судді Андрія Новака, а також самовідводу судді Олесі Батрин.

В то же час після зміни складу колегії суддя Батрин залишилася в ній.

Як відомо, суддя Вовк та Володимир Карабань засудили екс-главу МВС Юрія Луценка та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 січня, на початку судового засідання сторона обвинувачення заявила клопотання про те, що суддя Новак не може брати участі у процесі, оскільки раніше вів засідання щодо обрання запобіжного заходу обвинуваченим “беркутівцям” і має бути відсторонений.

Після цього інша суддя Олеся Батрин заявила про самовідвід, зазначивши, що вона також брала участь у подібних засіданнях у цій справі.

У засіданні суду було оголошено перерву для формування нового складу колегії.

Довідка УНІАН. Минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування та розпочато ознайомлення потерпілих із матеріалами кримінального провадження стосовно командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві Дмитра Садовника та двох його підлеглих - Зінченка й Аброськіна, які спільно з іншими правоохоронцями вранці 20 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ колишніх керівників держави, неправомірно застосували вогнепальну зброю та вчинили вбивство 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській у місті Києві.

Восени Печерський райсуд Києва змінив Садовнику запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт, і підозрюваний зник, його оголошено у розшук.