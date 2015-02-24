Міносвіти хоче організувати вивчення англійської у літніх таборах

21:53, 24 лютого 2015
Суспільство
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До проекту літніх таборів Міносвіти залучить українські волонтерські організації та окремих волонтерів з різних країн.

В летних лагерях могут появиться занятия по английскому / flickr.com/photos/ejchang

Міністр освіти і науки Сергій Квіт організовує вивчення англійської мови в літніх таборах.

Зокрема, в цьому році міністерство хоче зробити тритижневу літню школу англійської мови на базі середніх навчальних закладів, пише LB.ua.

До проекту літніх таборів Міносвіти залучить українські волонтерські організації і окремих волонтерів з різних країн, які є носіями мови. Методичні розробки вивчення англійської мови в літніх таборах нададуть американські, британські та канадські організації.

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"Літня школа англійської мови - це один з найважливіших проектів Міністерства загальнонаціонального значення", - вважає Квіт.

У майбутньому Міносвіти планує розробити соціальну програму вивчення англійської мови. "Питання вивчення англійської мови - одне з ключових питань освіти", - вважає міністр.

Нагадаємо, Україна потрапила в список країн з середнім рівнем володіння англійською мовою, випередивши сусідню Росію.

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