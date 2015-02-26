Грузинські студенти записали відеозвернення на підтримку України

Звернення записано 25 лютого - в день окупації Грузії Червоною армією в 1921 році, передає ZN.UA.

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У ролику студенти згадують трагічні події ХХ століття - Голодомор, репресії 1930-х і обіцяють не забути про мільйонні жертви радянського режиму.

Студенти також дякують Україні за підтримку під час російського вторгнення в Грузію в 2008 році.

Молоді люди висловлюють солідарність з Україною, яка також зазнала агресії Росії.