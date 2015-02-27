У Криму 5 осіб захворіли на свинячий грип

Фахівці місцевого "Росспоживнагляду" виявили вірус А/H1N1у семи кримчан, причому важких форм перебігу хвороби і летальних випадків від усіх видів грипу на півострові не зафіксовано, повідомляє РИА Новости.

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У відомстві зазначили, що випадки зараження свинячим грипом визначені після лабораторних аналізів, взятих у людей, які звернулися до медиків за допомогою. Реальне число хворих виявити неможливо.