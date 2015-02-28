Чечетова поховають у понеділок

11:45, 28 лютого 2015
Суспільство
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Сьогодні вночі зі своєї квартири на 17-му поверсі викинувся екс-регіонал, колишній народний депутат, "диригент" диктаторських "законів 16 січня" Михайло Чечетов. Він розбився насмерть.

Чечетов загинув сьогодні уночі / Фото УНІАН

Тіло Чечетова відвезли в морг. Підтримати дружину загиблого політика постійно приїжджають родичі. Про це передає з місця події кореспондент ТСН.

Сусіди Чечетова переповіли слова його дружини, що він сказав їй перед смертю, що піде попрацювати в своєму робочому кабінеті. Через деякий час вона зайшла у кімнату. Там горіло світло, але чоловіка не було – він викинувся із 17-го поверху. Залишив передсмертну записку.

Стало відомо, що похорон відбудеться в понеділок, 2 березня.

ТСН / Ольга Василевська

На місце біля будинку поблизу автобусної зупинки хтось уже приніс квіти.

Тим часом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України – умисне вбивство. Так поки кваліфікували справу, аби розібратися, чи дійсно це було самогубство.

На цю хвилину правоохоронці вже провели слідчі дії на місці трагедії.

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