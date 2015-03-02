120 бійців АТО з початку року отримали земельні ділянки у Тернополі

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняли депутати міської ради 27 лютого.

Усі ділянки розташовані на вул. Микулинецькій.

Читайте такожЗа час АТО статус учасника бойових дій отримали понад 8 тис. військових«У грудні, відповідно до звернень, тернопільські бійці вперше отримали 122 рішення про виділення їм земельних ділянок. Тепер же 120 земельних ділянок отримали чергові бійці. Виділені ділянки розташовані поблизу важливих соціальних об’єктів інфраструктури – дитячих садків, школи. Неподалік від них прокладені усі необхідні інженерні комунікації: електро-, водо- та газовідведення», – зазначив міський голова Тернополі Сергій Надал, коментуючи дане рішення.

Як повідомляв УНІАН, із 300 учасників АТО, які подали документи на земельні ділянки у Тернополі, минулого року 122 уже отримали рішення про виділення земельних ділянок.

Окрім цього, сім’ї учасників АТО у Тернополі звільнені від сплати податку на нерухомість, безкоштовно можуть встановити квартирні прилади обліку води, отримати земельну ділянку під будівництво, а діти учасників АТО звільнені від плати за харчування у дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах Тернополя.