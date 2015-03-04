На Харківщині знешкодили терористичну групу, яку координувало російське ГРУ

Група координувалася Головним розвідувальним управлінням Міністерства оборони Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, встановлено, що у серпні-вересні 2014 року члени зазначеної групи проходили диверсійну підготовку у військовому таборі російських спецслужб у Тамбові (РФ), де їм викладалися основи підривної справи, тактика ведення бойових дій, снайперська підготовка, формувалися навички стрільби з різних видів зброї, а також відпрацьовувались завдання з підготовки і скоєння терористичних актів на території Харківської області.

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Як зауважив Лубківський, після проходження диверсійної підготовки у всіх членів групи були взяті підписки про таємну співпрацю з російськими спецслужбами, їм дали псевдоніми і виплатили винагороду у розмірі 300 доларів кожному.

У рамках розпочатого слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області кримінального провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, співробітники СБУ встановили всіх активних учасників зазначеної диверсійно-розвідувальної групи та із залученням бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали 42-річного організатора, який здійснював вербування та відправку зловмисників на територію РФ для спецпідготовки, а також чотирьох членів групи.

В ході проведення подальших слідчих дій було вилучено тротилові шашки, електродетонатори, бойові осколкові гранати, спеціальну літературу ЗС РФ з підривної справи і тактики ведення бойових дій, шеврон, емблеми та статути органів влади т. зв. «Новоросії».

Вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочинів п'яти учасникам зазначеної групи.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією СБУ, харківські терористи отримали $10 тисяч від ГРУ РФ.