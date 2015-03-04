Завтра синоптики обіцяють українцям теплий весняний день

Завтра в Україні буде переважно сухо і навіть сонячно, лише вночі та вранці на сході місцями випаде дощ і мокрий сніг, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря в Україні становитиме вночі від 3 тепла - 5 морозу, вдень 0-5 тепла, на півдні до 5-7 градусів тепла.

У західній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 тепла, місцями 0-2 морозу.

У північних областях без опадів. Температура повітря від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0-5 тепла.

У центральній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 3 тепла - 3 морозу, вдень 1-6 тепла.

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У східних областях вночі очікуються дощі та мокрий сніг, вдень переважно сухо. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 0-5 тепла.

У південній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-3 градуса тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.