У Харкові за хабар судитимуть мера міста Мерефа

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Володимира Кретова, обвинувальний акт стовно міського голови Мерефи прокуратура області направила до Фрунзенського районного суду Харкова 3 березня.

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За його даними, меру інкримінується одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомляв УНІАН, мера Мерефи затримали на початку жовтня минулого року під час отримання хабара у розмірі 40 тис. грн від підприємця. Посадовець через посередника вимагав та отримав гроші за позитивне вирішення питання щодо отримання у приватну власність приміщення. Котельню, що перебувала у комунальній власності, бізнесмен планував використовувати для підприємницької діяльності.