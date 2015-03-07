Музиканти гурту Mad Heads потрапили в ДТП на шляху до Львова

Як передає ТСН, їхній мікроавтобус перекинувся на трасі біля Олеського замку. У ньому перебувало шестеро осіб - чотири музиканта, технік і водій.

Постраждалих доставили до Бузької районної лікарні. У кількох постраждалих на руки накладено гіпсові пов'язки, є забої.

Читайте такожМіліція розшукує свідка ДТП, в якій загинув лідер гурту "Скрябін"

"Відмінно з'їздили на концерт у Львів. Вибачте, хлопці, але ми не винні... Травми легкої та середньої тяжкості, на жаль, концерт змушені скасувати", - написав на своїй сторінці в Facebook музикант групи Максим Красноокий. Зараз учасники колективу вже залишили лікарню і ввечері повертаються потягом до Києва.