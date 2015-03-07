Музиканти гурту Mad Heads потрапили в ДТП на шляху до Львова
21:15, 07 березня 2015Суспільство
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Музиканти українського гурту Mad Heads у суботу, 7 березня, потрапили в аварію, коли їхали на концерт до Львова.
Музикантам довелося скасувати концерт через ДТП / erve.ua
Як передає ТСН, їхній мікроавтобус перекинувся на трасі біля Олеського замку. У ньому перебувало шестеро осіб - чотири музиканта, технік і водій.
Постраждалих доставили до Бузької районної лікарні. У кількох постраждалих на руки накладено гіпсові пов'язки, є забої.
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"Відмінно з'їздили на концерт у Львів. Вибачте, хлопці, але ми не винні... Травми легкої та середньої тяжкості, на жаль, концерт змушені скасувати", - написав на своїй сторінці в Facebook музикант групи Максим Красноокий. Зараз учасники колективу вже залишили лікарню і ввечері повертаються потягом до Києва.
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