У Львові останніми оплесками попрощалися із Кузьмою Скрябіним (фото)

Трохи менше доби мали прихильники Кузьми на те, щоб попрощатися з ним. До церкви Преображення Господнього у Львові упродовж усієї ночі стояли кілометрові черги, люди по кілька годин чекали, аби потрапити у храм, передає ZAXID.NET.

Читайте такожРуслана записала пісню, присвячену загиблому лідеру "Скрябіна"

Після прощання та заупокійної літургії, тіло співака під останні оплески повезли на цвинтар у Брюховичах. Сім'я музиканта захотіла, аби на цвинтар поїхали тільки родичі та найближчі друзі. Серед них - музиканти гурту "Скрябін", Руслана, Наталка Могилевська, Василь Вірастюк та Володимир Бебешко.

Як написала у соцмережі Руслана, на похороні у Брюховичах було багато друзів Андрія і не лише з України. На кладовищі, незважаючи на те, що було прохання про закритий похорон, людей було дуже багато.

"Поки ми їхали, весь час вздовж траси постійно стояли люди. Я поклала на труну Андрійкові жовто-блакитний прапор... В склеп ми йому поклали великого-великого білого пухнастого дуже світлого ведмедика, який буде там з Андрійком. Сьогодні ми поховали брата по українській крові, брата по духу і брата по драйву", - написала Руслана.

За її словами, мама Андрія Кузьменка попросила всіх артистів, які його любили, записати для нього спільну пісню.

Як повідомляв УНІАН, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув вранці 2 лютого внаслідок ДТП в Дніпропетровській області.