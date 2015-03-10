У Харкові в лікарні ще залишаються п'ятеро постраждалих у результаті теракту

У Харкові в лікарнях на сьогоднішній день залишаються 5 постраждалих внаслідок теракту біля Палацу спорту.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника мера Світлану Горбунову-Рубан.

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За її відомостями, один із постраждалих перебуває в лікарні швидкої та невідкладної допомоги, його стан задовільний. Ще четверо поранених внаслідок теракту продовжують лікуватися в міській лікарні №17 (3 бійця батальйону «Харків-1» та 16-річна дівчина), вони також ідуть на поправку.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого у Харкові під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого загинуло 4 людини, отримали травми різного ступеня важкості ще 9 осіб. Правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт. На цей час організатори та виконавці злочину затримані.