У Харкові хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у теракті

Як передає кореспондент УНІАН, рівно о 13.00 люди вийшли на пішохідний перехід на вулиці Сумській, таким чином зупинивши рух транспорту на проїжджій частині.

О 13.00 відбулась хвилина мовчання в пам'ять загиблих активіста Ігоря Толмачова та міліціонера Вадима Рибальченка. Після цього люди поклали квіти та запалені лампадки до підніжжя пам'ятника Шевченку, де прикріплені портрети загиблих.

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Учасники акції також заспівали гімн України та кілька разів проскандували “Герої не вмирають!”.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого біля харківського Палацу спорту стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє учасників патріотичної ходи – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. Ще близько 10 постраждалих були госпіталізовані. У лікарі 15-річний постраждалий хлопець внаслідок отриманої відкритої черепно-мозкової травми впав у кому.

За фактом вибуху відкрите кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).

У Харківській області 23 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок теракту біля Палацу спорту.