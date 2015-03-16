Аваков пообіцяв поставити камери на всіх великих трасах

Про це сьогодні під час засідання повідомив міністр МВС Арсен Аваков, передає Еспресо.TV.

"Я за те, щоб функції транспортної інспекції були вичерпні. Патруль всередині міст буде виконувати і функції ДАЇ, на трасах буде присутній той же патруль з функціями дорожньої поліції. Це буде тільки спеціальна дорожня поліція на великих трасах.Основний наш козир, наша інновація - відеоспостереження по всій трасі за дорогою",- зауважив Аваков.

Читайте такожЯценюк доручив терміново засипати в ями на дорогах мільярд гривень"Нами підготовлено зміни в дорожній адміністративний кодекс про дозвіл фіксації всіх порушень уздовж всіх трас, про відповідні санкції за це, та про повноваження нової патрульної служби",- наголосив Аваков.

За словам міністра, МВС готове все це внести в парламент повним пакетом наступного тижня. "Ми готові все внести разом, як законопроект про національну міліції, про патрульну службу та про реформування МРЕВ",- зауважив міністр.

"Впровадження цих речей дасть нам базово зменшувати травмонебезпечність на дорогах",- резюмував Аваков