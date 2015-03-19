Прес-конференція: Старт фестивалю "Відкрита ніч – Дубль 18" (наживо)

Цього року фестиваль «Відкрита ніч» змінює формат і розширює програму до 2 днів. Пройде фестиваль 27-28 червня. У програмі: перегляд найкращих студентських фільмів з Європи, майстер-класи від провідних українських і європейських кіномитців, і звісно – традиційний фестивальний показ. Як і минулого року, фестиваль підтримуватиме 1+1 медіа, а список номінацій включатиме також і телевізійні.

Кіно-номінації: ігровий фільм,неігровий фільм, анімаційний фільм.

ТВ-номінації: спеціальний репортаж, скетчком/стенд-ап, промо/рекламний ролик.

До відбору прийматимуться україномовні, двомовні та іншомовні фільми дубльовані, озвучені або титровані українською мовою. Окрім традиційної локації в Києві – Арт-причалу, будуть організовані повноцінні масштабні майданчики ще у декількох великих містах країни. Також, вже у звичному форматі онлайн-трансляції фестиваль матиме свої осередки у десятках українських міст. У рамках проекту відбудеться фінал пітчингу ідей від 1+1 медіа «THE NEXT BIG THING-2015». Взяти участь у ньому зможе кожен, хто запропонує новаторську ідею телевізійного серіалу.

Спікери прес-конференції: Михайло Іллєнко, засновник фестивалю, відомий український режисер; Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа; Андрій Ящишин, перший заступник голови Державного агентства України з питань кіно; Андрій Різоль, генеральний директор компанії «Вавілон», голова меценатської ради фестивалю; Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банку Аваль.